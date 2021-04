Alvina ETHEVE

Diplômée d'école supérieure de Commerce, forte d'expériences riches et marquantes dans le milieu de la communication et du marketing à La Réunion (Master Group, Facto-Saatchi&Saatchi, Antenne Réunion), je continue d'affiner mes connaissances et mes compétences au sein du groupe Antenne Réunion.

De la distribution à la téléphonie mobile, les secteurs d'activités ne manquent pas de diversité et de challenges à relever...



Cependant, je reste ouverte à toute proposition qui pourrait me permettre de toucher à d'autres secteurs d'activités qui me passionnent : les TIC, le monde vidéo-ludique ou le divertissement.

Je fais ainsi partie de ceux qui sont persuadés que "La vocation, c’est avoir pour métier sa passion". [Stendhal]



A bientôt.



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi de production

Suivi budgétaire

Communication

Marketing opérationnel

Marketing internet

Publicité

Jeux vidéo

Marketing viral

Marketing

Relations publiques

Entertainment