Amaël LAGARDE

Diplômé du master sélection amélioration des plantes (Bordeaux), j'ai réalisé mon stage de fin d’étude sein du groupe Limagrain sur une thématique Melon/Oïdium. Durant ce dernier, j'ai confirmé mon intérêt pour les domaines de la sélection des semences potagères et de la pathologie végétale.



Mon poste actuel au sein d'Enza Zaden est très enrichissant de par le contact avec les clients ainsi que sa position charnière entre la sélection et le développement produit.



Celui-ci met à profit ma rigueur scientifique, ma communication et mes compétences en gestion/planification, tout en me permettant d'affiner mon expertise des espèces travaillées ainsi que des besoins des marchés qui y sont associés.



Mon ambition ? Devenir Sélectionneur !



Mobile en région Bouches du Rhône.



Mes compétences :

Génétique

Gestion de projets internationaux

Sens de l'observation

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Autonomie

Rigueur

Phytopathologie

Travail en équipe