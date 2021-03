Amal AZARI

Je me présente en VISIO, rejoingez-moi ! https://youtu.be/yKgZTcVvHPs



Aujourdhui forte dexpérience en métier de la Banque, Finance & la Gestion, jai le souhait dapprocher les services bancaires & financiers (Gestionnaire Back-middle office, Analyste de crédit, Gestion des risques & conformité bancaire, Analyste financier, Contrôleur de gestion...)



Dotée dune soif dapprentissage et curieuse de nature, ma vive motivation et mes réelles capacités dadaptation sont, sans doute, mes plus belles forces.



Hormis mes compétences liées à mes formations et mes expériences, mon esprit autodidacte me pousse à minvestir pour enrichir mes connaissances.



Pour me contacter @ : Amelazari35@gmail.com