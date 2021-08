Amandine DEVOS

Liées au métier de CESF (débutant - 3 stages soit 30 semaines au total)

- Mise en place d'un projet de-inclusion : analyse du besoin et recherche de solutions à l'externe

- Ateliers collectifs : préparation et animation d'ateliers relatifs à l'alimentation, aux loisirs et à l'hygiène

- Accompagnement individuel : socio-professionnel (aide au cv et coaching) ; budgétaire (constitution de dossiers de surendettement, bilans financiers et suivi budgétaire)

- Communication orale et écrite institutionnelle : (conception de brochures, recherche de partenaires, etc.)

- Publication de conseils budgétaires





Liées au métier d'Assistante de Gestion PME/PMI (7 ans d'expériences) :

- Ressources humaines : paie, arrêt de travail, formalités RH en cas d'embauche ou de départ de personnel, visite médicale et formation du personnel (du plan de formation au suivi des stages)



- Commerce : client (devis, commande, facturation, encaissement, recouvrement) ; fournisseur (gestion des stocks, prospection commerciale) ; sous-traitant (demande d'agrément, contrat et suivi juridique)

- Centre de formation : promotion des formations, identification des besoins en formation, planification, gestion logistique et formalité administrative des actions de formation (de la convention au recouvrement)

- Gestion de sociétés immobilières : baux commerciaux, révision de loyer et gestion courante

- Secrétariat courant : standard, tenue d'agenda, approvisionnement et planification de rdv/déplacement