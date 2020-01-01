-
Comptable
- Enqueteur
Autre | Paris (75000)
2020 - maintenant
ᴡᴡᴡ.amandine-grosse.okkv.xyz
-
Groupe Marie Claire
- Journaliste pigiste
Issy Les Moulineaux
2014 - maintenant
RUBRIQUES ENQUETES ET SOCIETE
-
MARIE-FRANCE
- Journaliste Pigiste
2014 - maintenant
PROPOSITIONS DE SUJETS ET REALISATIONS DE DOSSIERS AUTOUR DE QUESTIONS LIEES AUX PROBLEMATIQUES SOCIETALES
-
TGV Magazine
- Journaliste indépendante
2013 - maintenant
PROPOSITIONS DE SUJETS ET REALISATIONS DE DOSSIERS AUTOUR DES QUESTIONS LIEES AUX TENDANCES DURABLES, AUX PHENOMENES DE SOCIETE ET AUX NOUVEAUX USAGES.
-
ESJ PARIS
- Chargée de TD / Intervenante
2013 - maintenant
CHARGEE DE TD « PRESSE ECRITE / SUJETS ET ENQUETES DE SOCIETE » A L'ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE PARIS.
MASTER 2 « MEDIAS FEMININS ». TD DE 4H PAR QUINZAINE.
-
CheekMagazine.fr
- Journaliste Pigiste
2013 - maintenant
WWW.CHEEKMAGAZINE.FR. LE PURE PLAYER DE LA GENERATION Y. CONTRIBUTIONS REGULIERES
SUJETS TRAITES SOUS LA FORME D’UNE « LETTRE A... »
-
Magazine BE
- Journaliste pigiste
2013 - maintenant
PROPOSITIONS DE SUJETS ET REALISATIONS D’ENQUETES AUTOUR DE LA GENERATION Y (TRAVAIL, INITIATIVES, SEXUALITE, ETC)
PROPOSITIONS ET REDACTIONS DE SUJETS SUR LES TENDANCES VENUES DE L’ETRANGER, L’ART, LA CULTURE ET LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS
-
VanityFair.fr
- Journaliste pigiste
2013 - maintenant
PORTRAITS, CULTURE ET LIFESTYLE (DANSE, DESIGN, ART,GASTRONOMIE)
-
Magazine MILK
- Journaliste pigiste
2013 - maintenant
PAGES « SOCIETE ». TENDANCES SOCIETALES AUTOUR DE LA FAMILLE, DU COUPLE, DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT.
-
CANAL +
- Journaliste
Issy-les-Moulineaux
2012 - 2012
PROPOSITIONS DE SUJETS ET PREPARATION DES RUBRIQUES « SCIENCES », « HISTOIRE » ET « REVUE DE PRESSE ».
INTERVIEW, TRAVAIL DE RECHERCHE, FICHES, ILLUSTRATIONS, MONTAGE OFF.
-
ELLE
- Journaliste - rubriques "Vie privée", "Une journée avec", "Société"
2010 - maintenant
RUBRIQUES : « ENQUETE ET SOCIETE » (PROBLEMATIQUES 2.0, COUPLE, GENERATION Y, TRAVAIL, ETC), « ACTU » ET « LIFESTYLE » (TRAVAIL, SANTE, PSY, TENDANCES WEB, TOURISME, ART DE VIVRE).
-
La Cité des Sciences et de l'Industrie
- Chef de projet éditorial
Paris
2010 - 2011
EN CHARGE DES CONTENUS EDITORIAUX PRINT ET WEB AUTOUR DES EXPOSITIONS, DES EVENEMENTS ET DES ACTUALITES « UNIVERSCIENCES ».
-
LCI (GROUPE TF1)
- JOURNALISTE & ASSISTANTE D'EMISSION
2008 - 2009
TALK-SHOW « ON EN PARLE » PRESENTE PAR VALERIE EXPERT. DIFFUSION QUOTIENNE. DEBATS EN DIRECT DURANT 2H
SUR DES QUESTIONS DE SOCIETE, DE POLITIQUE ET DE CULTURE. CHOIX DES INVITES AVEC LA REDACTION EN CHEF,
TRAITEMENT D'UN DOSSIER (REHERCHE, SYNTHESE, INTERVIEW, PREPARATION DES FICHES, MONTAGE OFF, PRE-INTERVIEW
DES INVITES. SELECTION DES APPELS TELESPECTATEURS LORS DES DEBATS).
- EMISSION LITTERAIRE « LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES ». CHOIX DES LIBRAIRES, TRAVAIL EN AMONT SUR LA
SELECTION DES LIVRES PRESENTES, GESTION DES ENREGISTREMENTS EN REGIE.
-
BEAUX LIVRES SUR PARIS
- Assistante d'édition / iconographe
2007 - 2007
-
Argus de la presse
- REDACTRICE D'ALERTES
2005 - 2006
PRESSE NATIONALE ET REGIONALE
-
FLAMMARION
- ASSISTANTE D'EDITION
Paris
2005 - 2005
LIVRES PRATIQUES (SANTE, FORME ET BIEN-ETRE)