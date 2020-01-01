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Amandine GROSSE

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PARIS

En résumé

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Mes compétences :
Communication éditoriale
Audiovisuel
Journalisme en ligne
Journalisme
Édition
Presse écrite
Ecriture
Enseignement universitaire

Entreprises

  • Comptable - Enqueteur

    Autre | Paris (75000) 2020 - maintenant ᴡᴡᴡ.amandine-grosse.okkv.xyz

  • Groupe Marie Claire - Journaliste pigiste

    Issy Les Moulineaux 2014 - maintenant RUBRIQUES ENQUETES ET SOCIETE

  • MARIE-FRANCE - Journaliste Pigiste

    2014 - maintenant PROPOSITIONS DE SUJETS ET REALISATIONS DE DOSSIERS AUTOUR DE QUESTIONS LIEES AUX PROBLEMATIQUES SOCIETALES

  • TGV Magazine - Journaliste indépendante

    2013 - maintenant PROPOSITIONS DE SUJETS ET REALISATIONS DE DOSSIERS AUTOUR DES QUESTIONS LIEES AUX TENDANCES DURABLES, AUX PHENOMENES DE SOCIETE ET AUX NOUVEAUX USAGES.

  • ESJ PARIS - Chargée de TD / Intervenante

    2013 - maintenant CHARGEE DE TD « PRESSE ECRITE / SUJETS ET ENQUETES DE SOCIETE » A L'ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE PARIS.
    MASTER 2 « MEDIAS FEMININS ». TD DE 4H PAR QUINZAINE.

  • CheekMagazine.fr - Journaliste Pigiste

    2013 - maintenant WWW.CHEEKMAGAZINE.FR. LE PURE PLAYER DE LA GENERATION Y. CONTRIBUTIONS REGULIERES
    SUJETS TRAITES SOUS LA FORME D’UNE « LETTRE A... »

  • Magazine BE - Journaliste pigiste

    2013 - maintenant PROPOSITIONS DE SUJETS ET REALISATIONS D’ENQUETES AUTOUR DE LA GENERATION Y (TRAVAIL, INITIATIVES, SEXUALITE, ETC)
    PROPOSITIONS ET REDACTIONS DE SUJETS SUR LES TENDANCES VENUES DE L’ETRANGER, L’ART, LA CULTURE ET LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS

  • VanityFair.fr - Journaliste pigiste

    2013 - maintenant PORTRAITS, CULTURE ET LIFESTYLE (DANSE, DESIGN, ART,GASTRONOMIE)

  • Magazine MILK - Journaliste pigiste

    2013 - maintenant PAGES « SOCIETE ». TENDANCES SOCIETALES AUTOUR DE LA FAMILLE, DU COUPLE, DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT.

  • CANAL + - Journaliste

    Issy-les-Moulineaux 2012 - 2012 PROPOSITIONS DE SUJETS ET PREPARATION DES RUBRIQUES « SCIENCES », « HISTOIRE » ET « REVUE DE PRESSE ».
    INTERVIEW, TRAVAIL DE RECHERCHE, FICHES, ILLUSTRATIONS, MONTAGE OFF.

  • ELLE - Journaliste - rubriques "Vie privée", "Une journée avec", "Société"

    2010 - maintenant RUBRIQUES : « ENQUETE ET SOCIETE » (PROBLEMATIQUES 2.0, COUPLE, GENERATION Y, TRAVAIL, ETC), « ACTU » ET « LIFESTYLE » (TRAVAIL, SANTE, PSY, TENDANCES WEB, TOURISME, ART DE VIVRE).

  • La Cité des Sciences et de l'Industrie - Chef de projet éditorial

    Paris 2010 - 2011 EN CHARGE DES CONTENUS EDITORIAUX PRINT ET WEB AUTOUR DES EXPOSITIONS, DES EVENEMENTS ET DES ACTUALITES « UNIVERSCIENCES ».

  • LCI (GROUPE TF1) - JOURNALISTE & ASSISTANTE D'EMISSION

    2008 - 2009 TALK-SHOW « ON EN PARLE » PRESENTE PAR VALERIE EXPERT. DIFFUSION QUOTIENNE. DEBATS EN DIRECT DURANT 2H
    SUR DES QUESTIONS DE SOCIETE, DE POLITIQUE ET DE CULTURE. CHOIX DES INVITES AVEC LA REDACTION EN CHEF,
    TRAITEMENT D'UN DOSSIER (REHERCHE, SYNTHESE, INTERVIEW, PREPARATION DES FICHES, MONTAGE OFF, PRE-INTERVIEW
    DES INVITES. SELECTION DES APPELS TELESPECTATEURS LORS DES DEBATS).
    - EMISSION LITTERAIRE « LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES ». CHOIX DES LIBRAIRES, TRAVAIL EN AMONT SUR LA
    SELECTION DES LIVRES PRESENTES, GESTION DES ENREGISTREMENTS EN REGIE.

  • BEAUX LIVRES SUR PARIS - Assistante d'édition / iconographe

    2007 - 2007

  • Argus de la presse - REDACTRICE D'ALERTES

    2005 - 2006 PRESSE NATIONALE ET REGIONALE

  • FLAMMARION - ASSISTANTE D'EDITION

    Paris 2005 - 2005 LIVRES PRATIQUES (SANTE, FORME ET BIEN-ETRE)

Formations

  • SORBONNE PARIS IV

    Paris 2008 - 2009 MASTER LETTRES MODERNES, OPTION AUDIOVISUEL

  • ISC

    La Ville Du Bois 2003 - 2003 Bac L

Réseau