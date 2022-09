Bonjour



Je me nomme Amandine GUILBAUD, j'ai 23 ans, diplômé d'un CAP mécanicien section cellule et d'un bac pro technicien aerostructure ne suis plus a la recherche d'un travail urgemment car je suis en contrat interim avec crit bayonne pour la mission chez Lauak à Ayherre je reste quand même a votre disposition pour toute offre je suis disponible a tout moment de la journée, pour plus de renseignement.



Mes compétences :

Machine (plieuse, meuleuse portative...)

Mesure (Pied a coulisse, Jauge de profondeur...)

Rivetage (marteau multifrappe, C, Crabe)

Alésage

Lecture de plan

Taraudage / filetage

Traçage (Pointeau, Compas, pointe a tracer)

Matériaux composites (Carbon, Nid'a, Kevlar...)

Perçage (perceuse, tour)

Contrôle qualité

Ebavurage