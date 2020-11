Amandine KIJKO LIMOGES

POLYVALENCE, DIVERSITE, MOBILITE



Après le bac, j'ai décidé de m'orienter vers les langues étrangères appliquées, parce que même si la Tour de Babel a séparé les peuples, le linguiste a le pouvoir de les rapprocher. J'aime la communication et j'aime partager avec le monde entier. C'est pour cela que je me suis ensuite dirigée vers un master axé sur les relations internationales.



Expériences:

Je ne me suis pas cantonnée à une seule activité. Lors de mes différentes expériences, j'ai pu évoluer dans divers milieux: institution publique en Espagne, entreprise privée dans le domaine de l'évènementiel à Séville, associations en tant que stagiaire (FBAL), en tant que bénévole (ACTI, Culturamérica) ou en tant que salariée (Association 1,2,3 Soleil).



Domaines de prédilection:

animation socio-culturelle, évènementiel, relations internationales, langues.



Motivations:

- L'animation a été une révélation pour moi. Je n'étais pas qualifiée dans ce domaine, ceci dit, on m'a donné une opportunité d'évoluer dans l'animation périscolaire et j'ai de suite pris goût à ce secteur. De ce fait, j'ai eu envie de former par le biais d'un CQP d'animateur périscolaire et j'oeuvre à l'obtention d'un DEJEPS d'animatrice socio-éducative et culturelle.

- Lorganisation dévénement est un univers dans lequel je me suis souvent épanouie. Se donner au maximum pour laboutissement et le succès dun événement, cest tout ce qui manime. Organiser un événement, cest convertir une dépense en un investissement, car cet événement se doit dêtre rentable humainement. Cest une expérience qui met en contact des personnes et qui génère des liens émotionnels durables. Les idées et les objectifs du client associés à la stratégie et à la créativité de lorganisateur donnent une expérience inoubliable et offrent un résultat tangible. Lors de mes expériences, jai adoré travailler vaillamment à l'organisation de lévénement, et le jour J, rencontrer les personnes avec qui jétais en contact depuis des mois, pour qui je