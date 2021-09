Amandine MASSÉ-VAILLES

« Un accueil d’excellence s’ouvre à vous ». C’est tout l’engagement de Securitas Accueil auprès de ses clients.



Spécialiste de l’accueil en entreprise, Securitas Accueil propose des services pour offrir à vos collaborateurs et à vos visiteurs un accueil d’excellence :



Accueil physique et téléphonique

Courrier

Logistique

Assistance services généraux

Conciergerie



Securitas Accueil est membre actif du SNPA (Syndicat national des prestataires de services d’accueil, d’animation et de promotion) et de l’ARSEG (Association des directeurs de l’environnement de travail).



Pour en savoir plus sur l'offre de services de Securitas Accueil connectez‑vous sur : accueil.securitas.fr



Construisez votre futur avec nous, soyez la première image de nos clients.

Organisé(e), polyvalent(e), discret(e), doté(e) d'une excellente présentation et d'un niveau d'anglais, mettez votre sens de l'accueil au service d'entreprises renommées avec expérience et enthousiasme.



L'agence de Nantes recrute des hôte(sse)s d'accueil pour les départements 44,49,72, 35 et 79.

Adressez nous votre candidature sur www.securitas.fr / onglet Carrière.