Je suis passionnée par l'entrepreneuriat.



Après une thèse réalisée au LabEx Entreprendre et deux années d'ATER au sein de Montpellier Management de l'Université de Montpellier, j'ai été recrutée comme maître de conférences à la Faculté d'Économie et de Gestion d'Aix-Marseille Université.



Mes principales qualités professionnelles sont le dynamisme, l'engagement et la ténacité.