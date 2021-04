M. Amane JADA est chercheur scientifique à l'Institut de Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M-UMR 7361 CNRS - UHA), située à Mulhouse, France. M. A. JADA est expert en science colloïdale (milieux dispersés et formulations). Il a obtenu son diplôme de Doctorat de l'Université de Louis Pasteur de Strasbourg (France) en 1988. Il a effectué sa thèse de Doctorat à l'Institut Charles Sadron, sur les structures et la dynamique de l'eau dans les microémulsions d'huile. Après le Doctorat, M. A. JADA a rejoint le Centre de Recherche sur la Physico-Chimie des Surfaces des Solides (CRPCSS), situé à Mulhouse-France en 1989. En 1995, le CRPCSS est devenu l'Institut de Chimie de Surfaces et interfaces (ICSI). Au 1er janvier 2009, trois laboratoires à Mulhouse (Institut de Science des matériaux de Mulhouse, ICSI, Laboratoire des matériaux à porosité contrôlée, LMPC, et le Laboratoire de physique et de spectroscopie électronique, LPSE) ont été réunis pour constituer « Institut de Sciences Des Matériaux De Mulhouse» (IS2M). Les thématiques de recherche de M. A. JADA concernent létude de la stabilité et de la structure des dispersions colloïdales, la cristallogenèse de composés inorganiques en présence d'additifs polymériques, les propriétés électriques des colloïdes (densité de charge de surface, électrophorèse), comportements des oxydes inorganiques en milieu organique, adsorption de molécules et copolymères tensioactifs à l'interface solide-liquide, charges de surface en milieu aqueux d'asphaltènes, de bitume, démulsions de bitume, de substances humiques, de noir de carbone, de particules argileuses, etc. M. A. JADA dispense des cours sur « les comportements et les méthodes détude des systèmes colloïdaux».