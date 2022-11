Amar KERBOUA

Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités qui me permettraient d'atteindre mes objectifs professionnels et d'exploiter au mieux mes compétences dans les deux domaines de la maintenance et l'HSE et leur management, dans un environnement national ou international notamment en Afrique du Nord et au moyen Orient



I am listening to new opportunities that would allow me to reach my professional goals and make the best use of my skills in maintenance, HSE and their management, in a national or international environment, particularly in North Africa and Middle East.



إنني على استعداد لدراسة الاقتراحات واغتنام الفرصة التي ستسمح لي بالوصول إلى أهدافي المهنية والاستفادة المثلى من مهاراتي في مجال الصيانة الصناعية و مجال الصحة، السلامة والبيئة وإدارتهما ، على مستوى وطني أو دولي ، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط



Mes compétences :

GMAO

Hygiène

Gestion des risques industriels

Électromécanique

Norme HSE

Maintenance industrielle

Pétrochimie

Machines tournantes

Normes Qualité

Réglementation ICPE

en Maintenance

en Management

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

C Programming Language