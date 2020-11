Amaury DE PASCAL

J'ai une expérience de 19 ans en direction commerciale qui me permet d'avoir une vision globale du commerce BtoB acquise dans plusieurs domaines complémentaires (négociations grands comptes, management d'équipes commerciales, animation de réseaux dans/chez: un éditeur de solutions IT & IA en après-vente, dans le neuf, l'occasion, ainsi que le crédit).



Je suis une personne attachée aux valeurs humaines. Jaime travailler en équipe. Jai un mode de management participatif, basé sur l'écoute et l'échange de bonnes pratiques qui me permet d'être proche de mes collaborateurs et de mes clients.



MA VALEUR AJOUTEE :

Management en direct de clients Grands Comptes / Culture du résultat / Orientation client / Manager fédérateur et collaboratif /Aptitude à développer et structurer une activité commerciale / Créatif / Conduite du changement / Forte capacité d'adaptation / Vision 360° / Capacité d'analyse



COORDONNEES:

06.22.71.49.03

amaurydepascal@gmail.com



MES COMPETENCES :

Animation commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Commerce B2B

Management

Développement commercial

B2B

Développement des ventes

Administration des ventes

Stratégie commerciale

Développement des compétences