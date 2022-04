Amel PENANT SAADI-CHERIF

De formation scientifique, mes études m'ont aidée à atteindre davantage en termes d'objectifs professionnels. J'ai eu la chance de travailler dans le marketing, la communication, l'art, l'éducation, l'informatique, l'évènementiel ... J'ai géré des projets, des équipes, des budgets. J'ai assuré la formation du personnel et également enseigné à des étudiants en Master. Je suis multidisciplinaire et toujours enthousiaste pour élargir mes compétences dans un environnement stimulant !



Mes compétences :

Communication évènementielle

Gestion efficiente des budgets

WebDesign

Marketing relationnel

Gestion de projets

Maitrise de l'outil informatique

Aisance relationnelle et sociabilité