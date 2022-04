Amel SELMANE

Futur professionnel dans le domaine du développement Web.



Amateur de High-Tech et passionné d'informatique dans tous ses domaines depuis toujours et pour toujours. Il est enfin temps de devenir développeur et de vivre de ma passion après une carrière dans le domaine de la santé.



Ma formation se termine début février 2019, et dans le cadre de ma recherche d'emploi, je suis mobile dans toute la France (et même plus loin) pour continuer à évoluer et être utile pour l'entreprise qui m'accordera sa confiance, peu importe le lieu, tant que cela me permet d'apprendre, de m'améliorer et surtout d'être utile pour cette entreprise.



Je ressentirai toujours ce plaisir de l'apprentissage et de la recherche de l'amélioration constante.

Comme dit l'un de mes formateurs : « Ce métier est extraordinaire car chaque minute, nous sommes plus cultivés que la minute précédente ».

C'est ainsi que je me forme en plus sur OpenClassRoom, FreeCodeCamp, Codecademy, SoloLearn et d'autres plateformes de ce type pour être confronté à davantage de situations en programmation et acquérir davantage d'expérience.



Grande sensibilité pour le Gaming et le monde de l'eSport au passage.



Amis développeurs, étudiants ou recruteurs, soyez les bienvenus sur ma page.



Mes compétences :

Persévérance

Apprentissage

Détermination

Ecoute

Autonomie