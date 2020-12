Amélie BELLEVAL

Responsable de magasin avec 7 ans d'expérience professionnelle au poste de manager .

Société actuelle en cours de restructuration je suis toujours en poste mais disponible rapidement et prête à m'investir dans une nouvelle expérience .

Je suis titulaire du permis B et possède mon propre véhicule



Mes compétences :

Analyse de CA et mise en place de plans d'actions

Écoute , valorisation et motivation des équipes

Formation du personnel

Participation aux réunions managériales

Édition de contrats

Réalisation de plannings et validation de paies

Passation d'entretien annuel : écoute et fixation

Mise en place d'opérations commerciales

Management

Merchandising

Recrutement