Bonjour,



Titulaire d'un Master 2 en Gestion et Organisation des Entreprises, je m'oriente vers le développement, le pilotage et la gestion de projet sur le plan local.

En effet, je souhaite valoriser et transposer les valeurs du sport auxquelles je crois profondément au monde associatif.

Il s'agit de mettre au service de votre structure mon dynamisme et mon sérieux, diagnostiquer, analyser, résoudre les problèmes au quotidien, mettre en oeuvre des compétences telles que le travail en équipe, en autonomie et enfin, mépanouir dans une activité nouvelle correspondant à mes aspirations.



Désireuse de vous rencontrer pour vous en convaincre, je reste connectée afin d'échanger avec vous sur un potentiel partenariat .



Cordialement,



Amélie COMELLI



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Bon relationnel

Capacité d'écoute

Capacité découte

Ecoute

Lotus

Négociation

Pack-Office

PackOffice

Relationnel

Rigueur

Sphinx

Adaptabilité

Microsoft Office