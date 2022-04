Actuellement modéliste de la collection " Anne Fontaine Casual Chic ". Je suis ouverte à toutes propositions dans le même secteur d'activité dès le 25 septembre 2017 et mobile en Seine-Maritime et Région Parisienne.



Pour visualiser et télécharger mon CV en PDF -> https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/16/cv-2017-hedjal-amelie/