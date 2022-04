Amélie LAGUZET

A travers mon association, AREFH, créée en septembre 2012, je souhaite promouvoir l'épanouissement et la reconnaissance de la femme en situation de handicap. Moi même tétraplégique, mariée et mère de deux enfants, je suis bénévole et élue à l'APF du Doubs, impliquée dans les questions relatives à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées et je souhaite partager mon expérience et informer le public et les professionnels sur ce sujet.



Notre projet actuel, ELLES, propose à des femmes en situation de handicap de poser pour des photographes professionnels. Changer les regards, vivre une expérience unique, sensibiliser le grand public, tels sont les objectifs de ce projet innovant et ambitieux !



