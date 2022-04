Amélie LECLAIRE

Forte d’une expérience de 7 ans dans le domaine de l’assistanat administratif, je suis actuellement en train de valider mon parcours pour acquérir le titre d’Assistante de Direction de Niveau III.



La rigueur d’organisation, la polyvalence du travail et les responsabilités que requiert un poste d’Assistante de Direction m’attirent particulièrement.

Mon sens aisé du contact me permet d’être à la hauteur de mon rôle d’interface entre le dirigeant d’une entreprise, son équipe et ses clients.



Mes compétences :

Microsoft Office

Rédaction

Secrétariat

Accueil téléphonique

Assistance administrative

Accueil

Assistanat de direction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet