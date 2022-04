Amélie LEMAITRE

Chargée de communication en Mairie depuis juin 2014, j'ai obtenu ce poste suite à mes études en Information et Communication à l'Université Paris 8 Saint Denis.



Je suis en charge de la rédaction du journal communal, de guides, de la création de supports de communication (PAO, Photoshop et Indesign) et de la mise en place d'événements. Je m'occupe également du site internet de la mairie (refonte cette année), et d'animations à la médiathèque (expositions, vernissages…)



J'ai beaucoup appris durant mes stages universitaires. J'ai travaillé en tant qu'assistante Développement au Journal Aquae, l'Officiel Thermalisme, Thalassothérapie et Spa sur Biarritz, où j'avais pour mission de trouver de nouveaux abonnés (prospects), mais également la rédaction de leur lettre d'information et de la gestion de leur page twitter. J'étais également le lien entre le journal et la Conférence Mer&Santé du Docteur Barrucq, qui organise un événement chaque été sur Biarritz pour aborder les bienfaits de la mer, les sports nautiques etc. Je rédigeais des articles pour son blog SurfPrévention.



Au CHR d'Orléans, j'étais Assistante communication : rédaction du journal interne Chroniques (interviews et rédaction), de la lettre mensuelle, événementiel (Forum des Médecins, Inauguration du Nouvel Hôpital d'Orléans), gestion de la revue de presse, reportage avec France 3 pour l'installation d'un nouveau robot chirurgical etc.



J'ai donc appris à m'adapter à différentes lignes éditoriales, rédiger des articles à la fois techniques, scientifiques, ou d'actualités. La communication est un secteur très vaste, si on souhaite un peu "toucher à tout", il faut être preuve d'adaptation et de motivation pour sans cesse apprendre et répondre aux attentes des entreprises, institutions. J'ai par ailleurs appris seule à utiliser les logiciels Photoshop et Indesign, je suis en ce moment sur Illustrator et je cherche à améliorer mon anglais (niveau intermédiaire de fac) par des cours du soir.































Mes compétences :

Journals

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator