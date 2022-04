Amélie LENTREMY

Originaire du nord pas de calais, j'ai 29 ans et réside dans l'Arrageois.

Après un DUT Techniques de commerce, j'ai travaillé quelques années dans l'immobilier avant de me lancer un nouveau challenge...



Évoluer en Grande distribution!



Actuellement chef de secteur pour le compte du GIE Saveurs Charcutières, je gère un portefeuille de 120 PDV sur 6 départements (80-60-76-95-27-78) afin de développer et renforcer la notoriété de la marque Monique Ranou.



En parallèle de mon activité professionnelle, j'ai repris en février 2016, le programme Grande École de l'EM Normandie, diplôme visé Bac +5 et Grade de Master.

Cette formation à pour but de m'apporter les connaissances théoriques qui me manque, ainsi que de préparer l'avenir dans le but d'évoluer.



Curieuse et ambitieuse, je suis toujours en quête de défis à relever...



Mes compétences :

Merchandising

Négociation

Relationnel