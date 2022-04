Amélie LETURMY

Positive et à l'écoute, j'aime les projets d'équipe qui évoluent dans un environnement dynamique.



Mon objectif professionnel : Intégrer une équipe en contrat d'alternance et participer à la stratégie de communication interne et externe pour développer l'attractivité et la notoriété d’une entreprise.



Mes objectifs d'apprentissage :

- Stratégies de communication

- Elaboration d’un plan de communication

- Création de supports de communication

- Management des réseaux sociaux

- Organisation d’évènements

- Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe)

- Développement web et CMS

- Anglais professionnel



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Photofiltre

Libre office calc

Gestion administrative

GPEC

Aide au recrutement

Conscience professionnelle

Travail d'équipe

Sens du contact