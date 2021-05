Amélie SAMOUR (SAMOUR)

Je m'appelle Amélie. J'ai 36 ans . Je suis travailleuse indépendante à mon propre compte en tant que technicienne informatique et consultante !seo en référencement depuis peu de temps et je suis donc actuellement doubler d'une double compétence

J'ai créer mon le 1 Février 2011 et ça fait maintenant 22 ans que j'exerce dans le secteur de l'informatique et dont 6 ans dans le RH en parallèle.

Je propose mes services dans le secteur du dépannage informatique et de la sécurité informatique aux particuliers et professionnels sur Macon et sur la région Rhône Alpes.

J'effectuer un travail rapide et soigner et de qualités professionnel

Si vous souhaitez me connaitre et découvrir et mon projet que je suis entrains d'améliorer ainsi que mon parcours et ce dont, ce que je suis entrains de mettre en place et les services que je propose.

N'hésitez pas a venir faire ma connaissance et agrandir mon projet dans des éventuelle partenariat.



Dans l'attente de discuter avec vous et de vous aider et de faire votre connaissance.