Amélie SÉNÉCHAL

Diplômée d'un BTS Management des Unités Commerciales, j'ai toujours été attirée par les métiers de la vente et du commerce.

En effet, mon parcours professionnel m’a permis d’être en contact direct avec la clientèle, afin de répondre à ses attentes et besoins. De ce fait, j’ai développé et acquis le sens de contact dans n’importe quelle situation résistance, adaptation et polyvalence.

De plus, j’ai le sens de responsabilités, l’esprit d’initiative et de groupe. Je m’adapte facilement à une nouvelle équipe.



Aujourd’hui j'aspire à redynamiser mon parcours professionnel. C'est dans ce contexte que je reste ouverte à toutes nouvelles propositions d'emploi.



Mes compétences :

Encadrement

Facturation

Grands comptes

Publicité

Communication

Anticipation

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Encaissement

Après-vente

Microsoft Word

Merchandising

Bug Tracking System