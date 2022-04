Amelie TOURNE

J'ai acquis 8 années d’expériences de travail (au sein d’ONG, d’entreprises et de services publics), autour de la R&D, de la gestion de projet et des études techniques et réglementaires dans les domaines du système ferroviaire et des eaux urbaines.

Mon parcours académique et professionnel m'a permis de maintenir ou de développer plusieurs qualités : adaptabilité, précision, résistance au stress, écoute, communication, coordination, travail d'équipe et autonomie ;

ainsi que les compétences suivantes :

-aide à la décision, évaluation multi-critères de la performance des fonctions d'un système, étude des indicateurs de performance, approche en économie, sociologie et sciences de gestion, enquête de terrain sociologique et animation de brainstorming, veille réglementaire et technologique

-maîtrise de l’anglais,

-SIG (MapInfo, CARTE@JOUR, ArcView, ArcGIS, QGIS), programmation (VBA), modélisation (EPANET, AUTOCAD, HECRAS), Microsoft Office (Excel, Access, Powerpoint, Word, Outlook), management de projet (GEREMI, Gant project, SEISM, etc.).



