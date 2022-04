Amélie TRUONG

Actuellement sales manager pour le groupe Réside Etudes, groupe spécialisé dans les résidences urbaines avec services, mon poste actuel me permet de pouvoir côtoyer tous niveaux d’interlocuteurs, ce qui représente un véritable intérêt pour moi et participe au fait que j’affectionne particulièrement la fonction commerciale au sein de mon entreprise aujourd’hui.

J’aime le contact, je suis dotée de grandes qualités relationnelles et je sais entretenir un réseau mixte : des dirigeants de grands groupes, aux assistantes administratives de la fonction publique en passant par les directeurs de théâtres ou de scènes locales.

Les relations que j’entretiens avec mes clients aujourd’hui me donnent beaucoup de satisfaction car j’interviens véritablement en tant qu’accompagnateur aux décisions stratégiques de l’entreprise.





Mes compétences :

Cinéma

Communication

Communication évènementielle

Hôtellerie

Littérature

Publicité

Théâtre

Vente

Développement commercial

Management

Marketing