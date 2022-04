Amélie VASLIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Je suis actuellement en alternance chez Boutique Nature en tant qu'Assistante aux Approvisionnements afin d'effectuer un Master Management Global des Achats et de la Chaine Logistique à l'Université d'Evry.



Je viens d'obtenir ma Licence TCPI (Technico-Commecial en Poduits Industriels) avec mention Bien où j'étais en alternance chez Fenwick-Linde à Gonesse.



J'ai effectué un DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) à l'IUT d'Evry Val d'Essonne en formation alternance. Je l'ai réalisé chez Air France Industries à la Direction Générale Industrielle d'Orly.



Il y a maintenant trois ans, j'ai obtenu le baccalauréat générale Economique et Sociale option mathématiques mention Assez Bien au lycée polyvalent Joliot Curie à Dammarie les Lys en Seine-et-Marne.



Je suis très motivée et curieuse, j'aime découvrir de nouveaux domaines comme de nouveaux pays. J'aime le sport et notamment le badminton et le vélo.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Badminton

Logistique

Mathématiques

Qualité

Access