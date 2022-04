Amélie VILLAIN

Mon parcours professionnel me permet d'intervenir tant sur les domaines de la finance, des ressources humaines, du management, de la conduite de projet, d'évaluation interne ou externe, de systèmes d'information...

Ma prestation peut se traduire par un accompagnement à court, moyen ou long terme, du conseil et de la formation. Mon activité est principalement axée sur les établissement sociaux et médico sociaux ou les petites entreprises.



Consultante auprès des associations et entreprises dans leur projet d'évolution ou de restructuration de leur système d'information (SI), digitalisation et dématérialisation des ressources humaines, paie, comptabilité, achats, facturation, ect... Accompagnement et mise en place de process en lien avec ces projets.



Mes dernières missions :

* Accompagnement et mise en place de process paie et ressources humaines, l'Arche à Paris.

*Accompagnement et mise en place de nouveaux processus paie, ressources humaines et comptable entre les établissements et le siège au sein de l'Association les Jours Heureux à Paris et mise en place du module PLANNING First de CEGI sur tous les établissements de l'association.

* Étude et mise en place dun processus de facturation pour l'Association les Jours Heureux à Paris.

* Mise en place du module SIRH First (Paie, RH et budget), du module COMPTA First (gestion comptable, financière et budgétaire) et du module PLANNING First de CEGI au sein de l'ACEP - EHPAD le Patio (193 lits).

* Optimisation du paramétrage de paie au siège de France Horizon (27 établissements, EHPAD - CHRS et crèche)

* Mise en place du module COMPTA First et du module Stock/Achat de CEGI au sein du Centre la Gabrielle de Claye Souilly (13 établissements).

- Accompagnement, conseil et formation dans les domaines de la finance, des ressources humaines, du management, de la conduite de projet, d'évaluation interne ou externe...