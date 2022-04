Ameline TRICOIRE

DISPONIBLE FIN AOÛT !



Bonjour,



Je suis actuellement en mission intérim chez cougnaud construction en tant qu’assistante achats



Pourquoi ?



Parce qu’on ne m’a pas laissé la chance de continuer mes études.



J’ai fini mes études en juin 2018 avec otention de mon diplôme, étant en apprentissage, j’ai fini mon contrat alternance sans aucun soucis.



Mon entreprise voulait me garder en CDI mais par envie de continuer mes études et d’aller au bout de mes envie J’ai refusée,



Fin septembre, je n’avais toujours pas de patron, alors oui je n’ai pas de connaissance dans ce milieu là mais j’ai l’envie d’apprendre et surtout le dynamisme pour cela !



Je vous laisse me contacter pour en savoir plus sur ma personnalité et pourquoi pas me laisser ma chance début septembre 2019, un CDD/CDI de préférence bien sur.