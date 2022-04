Amelle HAKO

Après une année passée dans le secteur institutionnel au service communication de l’Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux, je prends la décision de travailler à mon compte pour continuer cette collaboration et développer de nouveaux projets créatifs.

Cela fait quatre ans que j'exerce en freelance et continue de découvrir les facettes de ce métier aux dimensions infinies.



COMPÉTENTE et EXIGEANTE, du fond à la forme, jusqu’à l’impression finale ou la diffusion.

Particulièrement ATTENTIVE à la cohérence des propos traduits.

En images, sur papier, dans l’espace ou sur le web, j’envisage un projet dans sa globalité.

EXPÉRIMENTÉE je suis à même de m’adapter aux différents enjeux de communication.

ENTHOUSIASTE et AMBITIEUSE, je souhaite en découvrir de nouveaux en travaillant avec vous.



Mes compétences :

Direction artistique

Communication culturelle

Illustration

Design graphique

Communication événementielle

Édition

Communication institutionnelle

Conception graphique

Branding