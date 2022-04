Ameny TOUKABRI

Bonjour !



Je me présente : Amény 31 ans avide de connaissances et d'expériences enrichissantes.

Actuellement en poste de commerciale en agence de voyage, j'ai opérer cette reconversion professionnelle il y a deux ans passant d'une formation universitaire en communication et nouvelles technologies vers l'univers du voyage qui m'a toujours passionné.

Je n'ai depuis pas arrêter de voyager et d'approfondir mes connaissances sur de nombreuses destinations.



J'ai incontestablement le gout du challenge et la fibre commerciale que j'ai pu peaufiner tout au long de ma carrière professionnelle et aujourd’hui je cherche une opportunité de poste a dimension commerciale avec des objectifs à atteindre et à la clé une évolution possible.



Mes compétences :

Amadeus

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop