Aminata CALMELS

Issu du domaine du service à la personne j'ai crée mon entreprise de conciergerie à Lille en octobre 2011.

SOZEN CONCIERGERIE s'adresse aux dirigeants et à leurs collaborateurs .

Vous pouvez compter sur nous comme facilitateur de vie pour tous les besoins du quotidien et occasions spéciales en entreprise ou chez les particuliers.

Grâce à un réseau de prestataires de la région, dont la majorité sont des entreprises sociales et solidaires,vos demandes sont traitées efficacement.



Mes compétences :

Conciergerie

Conciergerie de luxe

Luxe

Organisation

Organisation d'évènements

Service à la personne