Amine ABRI

Je suis un passionné de nouvelles technologies, c'est pourquoi je me suis orienté dans le développement web qui me semble être une très bonne opportunité en matière d'innovation.



Je me spécialise autour de la plateforme Web PHP qui me paraît être l'environnement le plus prometteur.



Dynamique, autonome, motivé, je suis en quête d'une nouvelle opportunité.



Mes compétences :

AJAX

MySQL

Extjs

JQuery

Symfony2

JAVA

Photoshop

Oracle

XML

Dreamweaver CS5

Doctrine

Zend framework 2

Symfony

Cakephp

Web

Smarty 3

PHP 5

JSON

Visual Basic .Net

PHP 4

HTML 5

CSS 3

Git

Ansys workbench

Mercury

PostgreSQL

Codelobster

UML 2.0

Merise

C#

Wordpress

Drupal

Restler 3 api

Ionic

Angularjs

Jquery mobile

Adobe phonegap

Xdk

Apache cordova

Node Webkit

Cordova

PhoneGap

Node.js

Service web RESTfull

Socket.io