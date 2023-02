Amine AMARA

Soucieux des détails, Diplômé en génie électromécanique avec de vives compétences en résolution de problèmes et en analyse, comme en témoigne la capacité de fournir des analyses et des recommandations pour améliorer les opérations de l'usine. Fortes compétences interpersonnelles, de planification et organisationnelles démontrées dans les stages en génie électromécanique et système embarqué.

- Contribuer de façon indépendante, ou en équipe, à la coordination et à la gestion de produits allant des conceptions et des calculs à la contrôle qualité et la production de pièces.

- Excellents records de performance et critiques personnelles dans trois stages précédents.



Mes compétences :

Solidworks

PSIM

ModelSim

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Autocad

CSS 3

Catia v5

Pascal

API

Maple

Microcontroleur

ISO 900X Standard

C++

CATIA

Python Programming

Siemens Hardware