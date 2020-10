Amine EL BORTI, 24 ans, Ingénieur en Génie Industriel diplômé de l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur Rabat. Aussi je suis titulaire d'une Licence Professionnelle en Diagnostic et Maintenance des Systèmes Electroniques Embarqués dans lAutomobile ainsi un Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Electrique et Informatique Industrielle de lEcole Supérieure de Technologie de Salé.

Durant mon parcours, j'ai acquis diverses compétences en gestion de la production, gestion de la maintenance, gestion de projet, management et contrôle de la qualité, gestion de la chaine logistique et encore la gestion des équipes.



Mes compétences :

Management de la qualité

systèmes embarqués

Supervision industrielle

Gestion de la production

Automatismes industriels

Informatique Décisionnelle BI

Lean Six Sigma

Contrôle qualité

Electronique de puissance

Gestion des ressources humaines

Contrôle de gestion

Gestion de projet

MATLAB

Visual Basic for Applications

FPGA

Catia v5

Automates programmables

Microsoft Project

Gestion de maintenance

Electrotechnique

VHDL

Business Process Management

Kaizen

Maintenance automobile

Value Stream Mapping

Gestion de flux

Gestion de la chaine logistique

TPM

Lean management

Simulation avec Arena

Système d'information SAP

Pack office