Amira MAAOUI

Audit du site (structure, contenu, technique…)

Analyse de la concurrence (mots clés, positionnement, structure de site, stratégie de référencement…)

Etude de positionnement (sur les 1er, 2eme , 3eme, 4eme premiers résultats de Google)

Définition des mots clés cibles (mots clés les plus recherchés + tendances)

Optimisation des balises Titres et Métas

Optimisation des codes sources de la page index et les pages internes

Soumission de site dans les moteurs de recherche

Soumission de site dans les annuaires généraliste de qualité

Soumission de site dans les annuaires thématique

Suivi et Réalisation des rapports à chaque mois



Mes compétences :

Référencement

Google analytics

Google Adwords