Styliste modéliste diplômée de l'UNIBO. Je suis également une responsable contrôle qualité des industries d'habillement et auditrice qualité avec 3 ans dexpériences au sein des entreprises de confection.

Je suis quadrilingue ( Anglais , Français , Italien et Arabe ) et je suis ouverte à toutes les opportunités concernant l'univers de la Mode .