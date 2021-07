Amit Kumar SAINI

2020(Jan-présent):Chargé dopération chez JFM CONSEILS, Les Ulis (Job CDI)

- Assurer la gestion de projet de services conformément aux engagements contractuels de

services et aux niveaux de marge convenus

- Gérer les relations clients

- Négocier et conclure des contrats pour des changements ou des extensions de service

- Mettre en place des tableaux de rapports internes et externes

- Préparer et animer les comités de pilotage avec le client

- Préparer et animer les comités stratégiques concernant les évolutions

- Gérer les activités associées à la prestation des services

- Gérer un budget et des ressources

- Gérer les risques opérationnels

- Qualifier et valider les affaires



GENIE ELECTRIQUE : AutoCAD Electrical dédié à la conception électrique, MATLAB simulation et traitement des signaux ou des images, Pspice, LabVIEW, FEMM, Arduino, SEE Electrical pour la conception des installations électriques



LOGICIELS: COVADIS, TOPOCALQUE et LAND2MAP logiciel de topographie sur tablette tactile au format DWG : levé topographique, bornage, récolement et détection géolocalisée des réseaux : spécialement dédié aux bureaux détudes en infrastructure.



APPAREIL: Réflectométrie, RD8000 et RD8100, Vivomax, géoradar GSSI et géopixel



NORME & PUBLICATIONS:

- NF C 15-100, pour les installations électriques des parties communes des bâtiments dhabitation collectifs

- « Mind interface with Electrical Network », International journal of sensor networks and data communications, 2016

- « DTMF controlled robotic car», International journal of engineering and technical research, India, 2016

LANGUES:



Anglais : Bilingue Français : Courant Hindi/Urdu : Langue maternelle