Amonce DEMBELE

Excellent développeur en Technologies DotNet



-2014: Développeur à Logineo (Ingénierie Informatique)

-2013-2014: Développement d'un Crypter, Binder, Convertisseur de nombre en lettre sous DotNet

-2012-2013: Développeur chez OuagadouSoft®



Éditeur de plusieurs logiciels : Budget Pro, Budget Pro Entreprise Edition, Easy IMMO, OS-GedWin, etc.... (Développés en VB et .NET)



- Développeur et Architecte du progiciel Budget pro (Logiciel de gestion de Budget adoptée par l'assemblé régionale de Ségou et Mopti....),



- Développement d'un générateur de clé de licence et d'une module pour la gestion (activation en ligne, nombre de poste....) des clés de licence des produits au sein de OuagadouSoft,



- Développement de HostManager, application de gestion des site héberger par OuagadouSoft



Depuis Juillet 2006-2010

Développeur à CAGESI-MALI SARL (Cabinet de Gestion et d'Informatique)

- Édition de logiciels gestion.

- Parfaite maitrise de Microsoft Framework DotNet

- Travail d'équipes

- Formateur





Mes compétences :

C#,VB.NET

Crystal Report

Microsoft .NET

Reverse engineering

Cryptographie

Metasploit

Penetration test

Algorithmique

Java

Visual Basic

P.O.O

MySQL

Microsoft Access

HTML

PHP

ASP.NET

CSS

Ruby on Rails