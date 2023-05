Bonjour, je suis Ana BELCHIOR, de 18 ans et je suis à la recherche d'un emploi. Je suis une jeune diplômé en Accueil Relation Client Usager.

Je suis souriante, dynamique, sérieuse, responsable, curieuse.

J'ai pu obtenir quelques expériences professionnelles pendant ma formation de 3 ans.

Je sais utiliser plusieurs programmes informatiques (word, excel, power point) et je suis une fille pleine d'énergie et de bonnes idées.



Mes compétences :

Photographie

Adaptation

Moteurs de recherche web

Traduction espagnol français

Recherche documentaire

Lecture rapide

Français Langue Etrangère

Informatique