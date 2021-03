Anabelle RUH

De formation universitaire classique, avec un séjour à l'étranger, assorti d'une dernière année en école de commerce, j'ai toujours apprécié d'aller au devant des opportunités sans idées préconçues. Mon parcours professionnel s'est construit peu à peu, au gré des postes occupés, des fonctions et des personnes rencontrées. Après des expériences constructives, j'évolue à présent au sein d'une société innovante qui propose ses services à l'industrie en matière d'environnement et d'optimisation énergétique. Cette nouvelle fonction, pleine de challenges au quotidien, fait appel à de nombreux acquis, tels que la logique, l'organisation, la rigueur, la vivacité d'esprit... Tout en permettant le développement de nouvelles compétences. Polyvalence, professionnalisme et capacité d'adaptation restent mon leitmotiv!



Mes compétences :

Rigueur

Communication

Rédaction

Organisation

Formation

Juridique

Management

Traduction

Planification