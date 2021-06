Anaelle HALIMI

Diplômée de l'école de Management IFAG, j'ai effectué mon cursus en alternance dans la communication et le marketing, dans loptique de contribuer au développement de l'image de marque des entreprises. Mais ce qui me faisait et fait vibrer, je lai trouvé ailleurs. Je me suis donc reconverti professionnellement dans le massage énergétique et toute lapproche thérapeutique quil y a autour de cette fantastique pratique. Très concernée par le risque de burn-out, je me suis ouverte à la dimension de mieux-être dans la vie de chacun dentre vous plus particulièrement à travers la pratique en auto entrepreneur du massage énergétique. Ces séances vous permettent de (re)trouver (ré)équilibre/(ré)harmoniser vos circuits énergétiques, trop souvent perturbés par le monde et le stress dans lequel nous vivons.

Séances individuelles en cabinet à Lavérune + séances en événement & entreprise