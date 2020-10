Anaïs BRETHES

Actuellement, je suis en Diplome de Comptabilite et Gestion (DCG). Je recherche activement une alternance pour effectuer un master gestion de patrimoine pour septembre 2021. L'alternance est, pour moi, la meilleure des formations en alliant theorie et pratique.



Avant d'integrer ce DCG, j'ai realise une alternance au service financier de Valeo en tant que contrôleur de gestion dans le cadre d'un BTS comptabilite et gestion. Dans ce service, je m'occupais d'etablir le chiffre d'affaires de l'entreprise, les budgets previsionnels sur cinq ans, un an et trois mois. Je realisais diverses ecritures de cloture, calculais l'indice de prix de vente, gerais les notes de frais et preparais les indicateurs quotidiens de l'usine.



Dans le cadre de mon DCG, j'effectue mon alternance en tant que comptable-conseil au cabinet CERfrance. Je realise des saisies comptables, des declarations d'impots (IR et TVA) et des analyses financieres. J'effectue egalement des revisions comptables et un conseil clientele. Ce travail me permet d'arriver à mieux cerner les attentes du client et d'evaluer son patrimoine professionnel.



De plus, lors de cette alternance, j'ai eu l'occasion de rencontrer divers professionnels et leur metier, à savoir fiscaliste, conseiller, conseiller en patrimoine, expert-comptable C'est ainsi que j'ai decouvert le metier de conseiller patrimonial. C'est un metier qui touche des domaines qui me tiennent à coeur comme le conseil de particuliers ou entreprises, la fiscalite, la finance, la gestion et le droit.



C'est pourquoi, je souhaiterai realiser mon alternance de master dans une structure qui me permettra de developper mes competences dans ces domaines et d'apprendre à devenir un conseiller patrimonial à l'ecoute et competant avec toutes ses specificites.



Etudiante motivee et déterminee, je m'implique de façon efficace, discrete et autonome dans le travail qui m'est confie. Totalement disponible tant, dans les déplacements que pour les horaires, je suis prete