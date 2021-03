Anaïs GONTERO

Recherche CDI gestionnaire locatif - Disponibilité : mars 2021



De retour d'une expatriation de 3 ans aux Emirats Arabes Unis, durant laquelle j'ai eu l'occasion d'exercer la profession de professeur de Français, je souhaite reprendre ma carrière dans le domaine de l'immobilier.



Titulaire dun double cursus en droit des affaires et management immobilier, je possède de solides connaissances juridiques, techniques et comptables indispensables aux métiers de l'immobilier. Forte de 7 années dexpérience en gestion immobilière, jai acquis au fil des années une grande polyvalence.

je maitrise tout aussi bien l'aspect juridique et contentieux (recouvrement, gestion des dossiers sinistres, mise en jeu des assurances décennales ...) que technique (conseil en amélioration de l'habitat, devis, suivi de travaux et réception).