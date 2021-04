Anaïs HENRY

Forte de 5 années d’expérience, j’ai souhaité la diversifier afin d’améliorer la polyvalence qui a jalonné tant mon parcours professionnel que mes centres d’intérêt : administratif, comptabilité et gestion, ressources humaines et communication sont autant de connaissances que j’aimerais mettre à votre disposition.



De plus, mon expérience s’étant déroulée essentiellement au sein de petites structures ; j’ai pu acquérir de l’autonomie et une capacité d’innovation grâce à ma curiosité et ma nature proactive.

Et ce, dans le but constant d’améliorer l’existant ainsi que de pourvoir aux dysfonctionnements.



Mes précédents postes en tant qu’Assistante de Direction, m’ont permis de développer les savoirs-êtres intrinsèques à la fonction telles que le sens aigu de la confidentialité, du service et de la conscience professionnelle ou encore la prise d’initiative et l’anticipation du besoin .

De caractère ouverte, enthousiaste et volontaire, sachant faire preuve de patience, de bon sens et de diplomatie ; je saurais m’intégrer en bonne intelligence à votre équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Community management

Office 2010

Communication évènementielle

Communication interne

Coordination de projet

Organisation d'évènements

Gestion des ressources humaines

Windows 7

Création de documents

Rédaction de rapports

Bureautique

Informatique

Organisation

Assistante de Direction

Gestion administrative

Réseaux sociaux professionnels

Ressources Humaines

Gestion