Anais LAUSIN

" Issue d'une formation de base en Graphisme et Création (Licence de Designer Graphique et DNAP), j'ai fait le choix de me rediriger vers une suite de cursus orientée Marketing et Communication à 360° (Bac +5 Responsable Communication et Création - Marketing) :



Consciente que les métiers du domaine de la Communication et Marketing sont très variés et diversifiés, j'ai choisi volontairement d'avoir une "double casquette" en mettant mes compétences à la fois créatives (graphisme print et web, rédaction, montage vidéo) et stratégique (communication interne et externe, marketing B to B et B to C, CRM, évènementiel, veille concurrentielle et marché, etc...) au service des entreprises et collectivités afin de leurs offrir un panel complet de savoir-faire autant complémentaires les uns que les autres.



Désireuse de me perfectionner dans les métiers du Marketing et de la Communication et consciente de l'évolution fulgurante des TIC, média et tendances, je suis actuellement en train de renforcer mon socle de compétences en me rapprochant des domaines du e-marketing et du digital (CEO, Analytic et Ad Words, community management), ceci afin d'être force de propositions et de solutions. "



Mes compétences :

Rédaction

Dessin

Dreamweaver

Photoshop

Indesign et quarkxpress

Flash

Adobe première

Photographie

Video

Illustrator

Adobe After Effects

Community management

Stratégie de communication

Stratégie des médias

Veille concurrentielle

Google analytics

Evénementiels et salons

Microsoft Office

SEO

Wordpress

Prestashop

Sales Force