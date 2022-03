Bonjour et Bienvenue sur mon profil Viadeo.



Actuellement en recherche d'emploi, j'ai acquis de solides compétences dans le domaine de la formation, du recrutement, de la diversité, de la gestion des compétences lors de mon expérience au sein d'EDF.



Mon double cursus en psychologie du travail et ressources humaines me permet de mieux appréhender l'Homme dans son milieu de travail ainsi que la gestion des ressources humaines.







Mes compétences :

Pré selection en nombre

Adapatation rapide en tout milieu

Sourcing

Recrutement

Écoute dynamique

Aisance relationelle

Microsoft Excel 2010

Formation

Ressources humaines

Ecoute

Gestion des compétences