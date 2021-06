Anas BAIBY

Titulaire d'un master en Réseaux,Systèmes et Sécurité de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Marrakech (ENSA) et disposant d'une expérience professionnelle de plus de neuf ans dans le domaine informatique spécialement dans l'administration système et Sécurité des datacenters .

Je suis passionné par les nouvelle technologie et par les défit de sécurité informatique comme l'ethical hacking et les concours de hacking.

Je suis aussi programmeur web soit pour développer des applications internes dans mon travail ou en freelance.



Mes compétences :

Cryptographie

Sécurité

Sauvegarde

GNU/Linux

Administration systèmes

Computer Hardware

Microsoft Office