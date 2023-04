Anastassia LEPORÉ

Avertissement : ce profil n'est pas consulté et mis à jour régulièrement, pour tout contact merci de vous rendre sur <www.linkedin.com/in/anastassialepore>



Disposant d’une solide expérience dans la formation professionnelle continue des adultes, je mets à profit mes compétences liées à la gestion de la formation et la connaissance de ses dispositifs, la réglementation et l'évaluation de la qualité de prestation, l’ingénierie pédagogique au sein de l'ISQ - organisme de qualification des prestataires de services intellectuels.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion de projet

Gestion administrative

Formation continue

Planification

Coordination

Formation professionnelle

Communication

Gestion de la relation client

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Gestion budgétaire

Evaluation

Gestion de formation

Gestion logistique

Microsoft Office

Gestion de bases de données