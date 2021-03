André FOUGERES

André FOUGÈRES, membre d'honneur de l'ESSEC

Né le 12 août 1931

- Père : artisan, installateur de cuisinières et appareils de chauffage

- Mère : commerçante en quincaillerie, articles de cuisine

- Marié avec Odette FOUGÈRES-CHATRY, également membre d'honneur de l'ESSEC, ancienne présidente du "club Madame ESSEC". Entrée à 13 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en classe Piano pour devenir concertiste., obtenant la première médaille de piano, .......puis a suivi une formation à l'Université Paris-Dauphine au CHEMAS (Centre des Hautes Études de Marketing et Stratégie) avant de faire carrière dans la Distribution, ensuite dans les Relations Publiques

- 2 enfants, 8 petits-enfants, 10 arrière-petits-enfants



CARRIÈRE PROFESSIONNELLE , entièrement comme directeur dans la DISTRIBUTION :

- d'abord AU BON MARCHÉ : chef de rayon appareils de chauffage et Quincaillerie-Outillage à Paris, ensuite (à 28 ans) directeur général AU BON MARCHÉ à CAEN, (à la tête de 4 cadres et 100 vendeurs)

Puis directeur des achats dans les deux plus grandes centrales d'achats de l'époque (8.000 magasins chacune) :

- COOP ( Société Générale des Coopératives de Consommation), directeur achats Non-Alimentaire

- PARIDOC (Suma et Mammouth), directeur achats Non Alimentaire

- Ensuite HACHETTE (RELAIS H et AEROBOUTIQUE), directeur tabac et duty-free



ACTIVITÉS ASSOCIATIVES :

ÉTUDIANTES : Secrétaire Général de la Fédération Française des Étudiants Catholiques (FFEC)

SYNDICALES : Délégué Général National du Syndicat CGC de l'Édition et de la Librairie (SPEEL)

PATRONALES : Fondateur et Délégué Général de l'Association Française du Commerce Hors-Taxes (AFCOHT), en charge de la défense des intérêts de plus de 150 sociétés prestigieuses auprès du Gouvernement Français et de la Commission Européenne.



à l'ESSEC : membre d'honneur de l'ESSEC

- ancien Vice Président de l'Association des Diplômés de l'ESSEC (1974-1978)

- fondateur de quatre clubs Essec : DISTRIBUTION, LUXE, CIGARE et SPIRITUALITÉ

- président d'honneur du Groupe régional Centre de l'ESSEC pendant 6 ans

- délégué de la promo 1954 durant 20 ans

- membre du comté de rédaction de la revue Reflets ESSEC Magazine

- a organisé plus de 150 manifestations de l'ESSEC, à ces divers titres

aujourd'hui, il joue le rôle de « veilleur » et « lanceur d'alertes »



FORMATION

- École St Joseph à Cossé-le-Vivien (53)

- Puis, dix ans d'internat au Petit Séminaire à Evron (53) puis au Collège St Vincent à Rennes (35), Baccalauréat : série A Lettres avec Latin et Grec, deuxième partie Math. élem.

- Ensuite, ESSEC (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales) à Paris, Diplôme ESSEC en 1954, option Commerce et Industrie, Rapport de fin d'études sur "Relations humaines et Promotion Collective de la classe ouvrière"

- Management Centre-Europe : au MCE à Bruxelles (avec comme animateurs de très grands patrons américains)

- Nombreuses sessions de Perfectionnement tout au cours de sa carrière :

- Organisation du Travail personnel

- Commandement et Discipline

- Instruire et Persuader

- Expression Orale

- Conduire et Animer une Réunion

- Psychologie du Travail et Relations Humaines

- Psychologie de la Négociation d'Achat

- Sémantique (à l'Institut général de la Sémantique)

- Stratégie Rationnelle des Décisions

- Marketing (à l' Institut Supérieur de Marketing)

- Méthodes Marchandes Modernes avec NCR ( National Cash Register)

- Présentation du Non-Alimentaire dans les Magasins de Grande Surface (à Zurich)

- Apprentissage de l'Informatique



VOYAGES D'ÉTUDES

- en SUÈDE en 1971 pendant 6 jours: hypermarchés, centres commerciaux, bâti-center...

- en BELGIQUE en 1971 et 1974 : rayons électro-ménager et radio-télévision

- en GUADELOUPE en 1973 : séminaire d'une semaine des dirigeants de la grande distribution sur la vente en discount



ENSEIGNEMENT et INTERVENTIONS

IUT de SAINT DENIS : professeur titulaire de Merchandising

CENTRE de FORMATION des TECHNICIENS de la VENTE (École Forte Vente), professeur titulaire de merchandising

ESSEC : professeur vacataire en Distribution et Merchandising

HEC JF : membre de la commission des stages et "conseiller auprès de la Directrice"

INSTITUT SUPÉRIEUR de MARKETING de LUXE (Sup de Luxe): "intervention sur le merchandising" »

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL "intervention sur le merchandising"

CENTRE de FORMATION de PARIDOC : animation de stages divers : inspecteurs de succursales, directeurs de supermarchés et hypermarchés, optique-photo, radio-télévision, électro-ménager...

IFLS (Institut Français du Libre Service) et CECOD (Centre d'Étude du Commerce) nombreuses intervention dans des sessions de formation : sur le merchandising, le textile, le bazar, l'étiquetage informatif, les supermarchés, les hypermarchés...

0rganisation de 2 stages de 2 jours pour former les professeurs de merchandising pour les IUT de France



Membre du jury du concours d'entrée à l'Essec pendant plusieurs années

Membre du Jury du Concours National de la Commercialisation

Membre du Jury du Prix National de l'Emballage



PUBLICATIONS : a écrit de très nombreux articles (plus de 200) :

- dans des revues professionnelles telles Le Commerce Moderne, LSA (Libre Service Actualités), Cosmetic News, Cosmetica, Duty Free New International, Tax Free Trader, Travel Retailer International, Best and Most, Export Magazine L'Amateur de Cigare, La Revue des Tabacs

- dans Reflets Essec Magazine, Paris Match, Le Courrier du Parlement, La France Libre , Paris Notre Dame, Ouest-France, L'Union Reims, Le Pays de Cognac, Le Journal de Gien

- a réalisé pour Reflets un N° spécial (64 pages) sur la Distribution, préfacé par le Ministre du Commerce.

- a réalisé aussi, avec l'aval de Coopers&Lybrand, à destination de la Commission Européenne, une brochure de 54 pages, traduite en anglais, "Le Commerce Hors-Taxes pour la France à l'Horizon du XXIème siècle"

- a participé en 2006 au dernier ouvrage de l'Abbé Michel Gand, historien, "Le Mystère Pascal", dont il a écrit la Préface.



SE PRÉSENTE COMME UN ÉPICURIEN : gourmet, aimant les bonnes tables, les grands vins, et amateur de cigare. Intronisé par Zino Davidoff dans l'Académie du Cigare (disparue depuis). Maître adjoint pour Paris-Ile de France pendant 9 ans de la Confrérie de Jean Nicot (dont il est aujourd'hui membre d'honneur), tout en condamnant formellement le tabagisme.



SPORTS : a participé à des compétitions sportives de vétérans en cross (dont plusieurs Figaro) et à des courses cyclistes



Titulaire de la carte d'ANCIEN COMBATTANT (Algérie)

membre de la Fondation de la France Libre



CHRÉTIEN ENGAGÉ et FIER de l'ÊTRE - « Caudataire » ou grand clerc auprès du cardinal Suhard, du cardinal Richaud, de Monseigneur Roncalli (futur Jan XXIII)

- pendant l'ESSEC : Secrétaire Général de la Fédération Française des Étudiants Catholiques (FFEC), (a organisé en 1953 à la Mutualité à Paris, en présence de plus de 1.000 personnes, une soirée de conférences sur la paix en Indochine ) , (a participé en 1953 à ESSEN à la première rencontre entre les dirigeants étudiants catholiques de France et d'Allemagne)

- aujourd'hui membre des amis de l'Institut Catholique de Paris

- fondateur du club ESSEC Spiritualité, ouvert à tous les ESSEC, quelles que soient leurs idées philosophiques ou religieuses, qui éprouvent le besoin de spiritualité , d'aller au-delà du matériel et du rentable

- expérience de comité paroissial, d'animation liturgique, de chant choral d'Église

- a participé en 2006 au dernier ouvrage de l'Abbé Michel Gand, historien, chercheur et écrivain sur "Le Mystère Pascal" dont il a écrit la Préface, en exprimant notamment son ambition:" La mission de tout chrétien est de répandre le message d'amour de Jésus-Christ. Notre Foi nous crée un devoir de mettre progressivement "en ligne" notre vie familiale et professionnelle avec l'idéal Évangélique".

- Il estime qu'il n'a pas besoin de se dire chrétien, ça doit se voir.

- Parmi ses maîtres à penser: Georges Bernanos, François Mauriac (qui l'a reçu en son bureau), son ami René Rémond, Jean-Paul II, le cardinal Lustiger (rencontré à plusieurs reprises)

- sa devise : "Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être meilleur et plus heureux" (Mère Teresa)



P.S. : André Fougères remercie Dieu de lui avoir choisi Odette, qui a été une épouse merveilleuse, admirable aussi comme mère et grand-mère, tout en menant avec enthousiasme une très belle carrière. Elle a, par ailleurs, organisé plus de 250 manifestations pour le club Madame ESSEC. Comme un rayon de soleil, Odette rayonnait partout aux yeux de tous, ainsi qu'en témoignent les quelque 500 messages de sympathie reçus lors de son décès le 28 avril 2016. Depuis, ses 2 filles, Catherine et Annie, veillent sur leur vieux papa avec un dévouement admirable. Les 8 petits-enfants et les 10 arrière-petits-enfants entretiennent autour de leur vieux papy une chaude ambiance familiale (la famille comprend 29 membres avec les conjoints).

À l'usage exclusif de la famille, il a édité une brochure de 190 pages en hommage « à Odette, son épouse fantastique »